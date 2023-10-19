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Коммерческая недвижимость в Maisiagalos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Ezeraiciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Ezeraiciai, Литва
Площадь 375 м²
СЕЛЛОУЗ ВКЛЮЧАЛ ГОРОДА АВТОНОМНОЙ СОДИ ДЛЯ ПОИЛСИЙ ДЛЯ АПСУПТИЙ ----------------------------…
€499,000
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Ezeraiciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Ezeraiciai, Литва
Площадь 375 м²
СЕЛЛОУЗ ВКЛЮЧАЛ ГОРОДА АВТОНОМНОЙ СОДИ ДЛЯ ПОИЛСИЙ ДЛЯ АПСУПТИЙ ----------------------------…
€499,000
Realting.com
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