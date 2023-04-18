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Купить коммерческую недвижимость в Liudvinavo seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Azuolynas, Литва
Коммерческая
Azuolynas, Литва
781 м² 1 Этаж
€ 145,000
Бывшая мягкая ферма животных Marijampolio может быть продана. Звиниш к. 3 Помещения оснащены…

Параметры недвижимости в Liudvinavo seniunija, Литва

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