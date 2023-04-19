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Купить коммерческую недвижимость в Linksmakalnio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Linksmakalnis, Литва
Коммерческая
Linksmakalnis, Литва
1 250 м² 1 Этаж
€ 249,999
Продается отличный объект для инвестиций недалеко от Каунаса, на полуострове Рейнджер! IKI K…
Коммерческаяв Linksmakalnis, Литва
Коммерческая
Linksmakalnis, Литва
27 м² 1 Этаж
€ 19,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ В июле в виде гриба Каунас р. Веселый оратор приглашает вас пройти мимо стран…
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