Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Lentvaris Eldership

Коммерческая недвижимость в Lentvaris Eldership, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local electricity в Лентварис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Лентварис, Литва
Площадь 53 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 3 ПАТАЛЬПОСОВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА В ЛЕНТВАРИ, LAUK G ********************************…
€59,000
Realting.com
Перейти