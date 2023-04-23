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Коммерческая недвижимость в Lazdiju miesto seniunija, Литва

Лаздияй
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1 объект найдено
Коммерческая в Лаздияй, Литва
Коммерческая
Лаздияй, Литва
265 м² 2 Этаж
€ 87,000
ЛАССИЙСКИЙ ГОРОД ЦЕНТР ПРОДАЖИ 265 КВ. М ПАТАЛЬПОС, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ РАЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗДА…
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