ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Lapiu seniunija
Офисы
Продажа офисных помещений в Lapiu seniunija, Литва
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Неринга, Литва
62 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€404,160
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Jankai, Литва
260 м²
1
Продается здание магазина, которое может быть реализовано в соответствии с вашими мечтами! П…
€29,978
Рекомендовать
Коммерческая с Proizvodstvennye skladskie i administrativnye pomescheniya, с Nedaleko ot Vilnyusa pomescheniya kommercheskogo naznacheniya, с Kommercheskaya nedvizhimost pod Vilnyusom
Вильнюсский район, Литва
2 050 м²
2
Производственные / складские и административные помещения. Производственные помещения - 1…
€677,649
Рекомендовать
Коммерческая с Conference hall in the building
Raudondvaris, Литва
1 182 м²
€195,333
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Укмерге, Литва
1 764 м²
1
Продается здание - Столовая - Ресторан в Укмерге Оборудован 1764, 09 кв.м 2 здание с подвало…
€848,236
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Antakalnis III, Литва
3 000 м²
1
ВНИМАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ! ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКО…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вильнюс, Литва
303 м²
1
€1,19 млн
Рекомендовать
Другое в центре города, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
132 м²
3
Продается помещение медицинского предназначения в Науяместисе, ул.Наугардуко. Помещение п…
€254,816
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Juknaiciai, Литва
624 м²
2
ВЛАДЕЛЬСТВО - БАРА "ПРЕЛАНДИЯ", ПАТАЛПОС КРОВИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛПОЗ Кейтеринг и серви…
€94,803
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
150 м²
1
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛИ ВАЛИДНОСТИ, ВОЗВРАТ…
€252,475
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
1 233 м²
1
ВЫБРОС ЭКСКЛЮЗИВ 1233,05 КВ. М. СТРОИТЕЛЬСТВО (CUBBLE "THE" CHINA TEATR) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КУПИ…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
88 м²
1
SELLING 88.35 sq.m modern premises in a new project Intelligence g. 5, In Vilnius (Trinapoli…
€246,887
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL