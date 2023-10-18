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Коммерческая недвижимость в Купишкис, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Купишкис, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Купишкис, Литва
Площадь 1 085 м²
Этаж 1
€375,000
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с Shower в Купишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с Shower
Купишкис, Литва
Площадь 266 м²
Этаж 1
186 sq. M. m. and 80 sq. m. administrative buildings Maironio g. 1, In the tent This is the…
€440,000
Realting.com
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