Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд
  4. Купишкский район

Коммерческая недвижимость в Kupiskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Slavinciskis, Литва
Коммерческая
Slavinciskis, Литва
4 287 м²
€ 130,000
ИЗБРАННЫЙ КОМПЛЕКС ЗДАНИЯ - ЧЕТЫРЕ ВЫСОКОГО ЗДАНИЯ И ЧАСТЬ В ЯВНОМ ВЫСОКОМ ЗДАНИИ ТАМОЖЕННЫХ…
Realting.com
Перейти