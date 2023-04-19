Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Тельшяйский уезд
  4. Плунгеский район

Купить коммерческую недвижимость в Куляйское староство, Литва

Kuliai
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Kuliai, Литва
Коммерческая
Kuliai, Литва
6 000 м² 1 Этаж
€ 500,000
Магазины зерна, мельница, две фермы и земля продаются. Хранилище зерна – составляет ок. 800 …
Realting.com
Перейти