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Купить коммерческую недвижимость в Kukeciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Zvynakiai, Литва
Коммерческая
Zvynakiai, Литва
10 000 м² 1 Этаж
€ 350,000
Продается свиной бизнес. 12 000 штук можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настоящее …
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