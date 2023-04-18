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Купить коммерческую недвижимость в Kruonio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Uzgirelis, Литва
Коммерческая
Uzgirelis, Литва
1 000 м² 1 Этаж
€ 890,000
Мастерская по производству мяса и сельский туристический бизнес продаются в районе Кушиадор.…

Параметры недвижимости в Kruonio seniunija, Литва

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