Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Kretingos miesto seniunija
  5. Гостиницы, отели

Отели в Kretingos miesto seniunija, Литва

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 48 м²
Этаж 1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€109,938
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 322 м²
Этаж 1
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу приобрести эти по…
€643,639
Коммерческая в Jukoniai, Литва
Коммерческая
Jukoniai, Литва
Площадь 1 389 м²
Этаж 1
Комплекс из двух зданий для продажи – фермы и прокладки-парковки в Паскале, в случае страха,…
€15,991
Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line
Вильнюс, Литва
Площадь 149 м²
Этаж 1
€469,830
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Furnace heating в Dratkalnis, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Furnace heating
Dratkalnis, Литва
Площадь 384 м²
Этаж 1
ПОДЕЛИТЬСЯ В СУДЕБНОМ В АВТОСТРАДЕ - КЛАСС - ПОЛНЫЙ, РАЗА РАЙ. ARIALGAL SEN. ---------------…
€359,798
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 1 812 м²
Этаж 1
€2,65 млн
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 1 490 м²
Этаж 1
ДЛЯ МУНИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРАМОНИЧЕСКОГО ПАТАЛПА, ИЗГИСТ СОСТОЯНИЯ Производственные м…
€248,861
Коммерческая с центральным отоплением, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 73 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ КЛДГИП ПАТАЛПОС В КАРОЛИНИЧЕСКИХ. ПУТИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОФИСА, ТОРГОВЛИ, ДРУГИХ …
€248,861
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 47 м²
Этаж 1
Продажа номеров – Shop. На пересечении улиц Наугардук и Альгирдо, в высокой части Нового г…
€125,954
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 129 м²
ПРОДАЖА 129,27 КВ.М АДМИНИСТРАТИВНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС, КАУНО-ЦЕНТР, ИСПАНИЯ G.…
€139,159
Коммерческая с кондиционером в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€78,971
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 57 м²
Commercial facilities for your business, Justinish, Riga g. Premises are Riga.g. Planning to…
€98,945
Realting.com
Перейти