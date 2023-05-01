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Коммерческая недвижимость в Kretingos miesto seniunija, Литва

Кретинга
2
2 объекта найдено
Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
1 265 м² 3 Этаж
€ 299,000
СОБСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА И САНДОМОЦИИ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТ Общая площад…
Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
6 922 м² 1 Этаж
€ 2,900,000
Производственно-оборудование и механические мастерские, двор и инженерные сети Активы для пр…
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