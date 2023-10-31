ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Кретинга
Гостиницы, отели
Отели в Кретинга, Литва
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€110,856
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
420 м²
1
ПРОДАЕТСЯ В СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 с разлукой 420,24 кв…
€109,511
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
85 м²
1
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЗОРА ЛИТУАНИАН Г. 30 Несколько отдель…
€124,444
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Rimenai, Литва
254 м²
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…
€25,884
Рекомендовать
Коммерческая
Вильнюс, Литва
30 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ В СЕНАМГЕСТИГАЦИИ, В ЗИМНИ СЕНАМГЕСТИВНОГО МЕСТА, С Б…
€194,133
Рекомендовать
Коммерческая
Клайпеда, Литва
130 м²
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
€49,778
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией
Каунас, Литва
25 м²
1
аккуратные номера на продажу в Гаскиш г., Эйгули. - 25 кв.м на продажу. упорядоченный киоск…
€15,000
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Тракай, Литва
611 м²
3
--------------------------------------------------------------------------------------------…
€293,689
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
516 м²
1
€219,022
Рекомендовать
Коммерческая
Padotnuvys, Литва
15 700 м²
Живые компы ливалии и 7,97 га земли для DOTNUVOS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение: Cot r…
€248,408
Рекомендовать
Коммерческая с Local electricity
Лентварис, Литва
53 м²
1
ПРОДАЖА 3 ПАТАЛЬПОСОВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА В ЛЕНТВАРИ, LAUK G ********************************…
€58,738
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
89 м²
1
SELLING 87.62 sq.m modern premises in a new project Intelligence g. 5, In Vilnius (Trinapoli…
€236,942
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL