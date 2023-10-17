ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Кретингский район
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в Кретингский район, Литва
коммерческая недвижимость
3
Ресторан, кафе
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Инвестиционная
Паланга, Литва
Литва г.Паланга Инвестиционный проект в Паланге Краткос…
€84,487
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Jankai, Литва
260 м²
1
Продается здание магазина, которое может быть реализовано в соответствии с вашими мечтами! П…
€30,069
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating, с Shower
Камаяй, Литва
148 м²
2
CITY CENTREL (ROKIC RAJ, ) SELLING 148 KV.M. PATALP FOR LIFE OR COMMERCIA, FOR THE POILSIAN …
€12,011
Рекомендовать
Коммерческая
Бальберишкис, Литва
2 973 м²
1
€360,336
Рекомендовать
Коммерческая
Tameliai, Литва
1 201 м²
ПРОДАЖА 1200,7 кВ. М. ПЛОТ МЕСО СТРОИТЕЛЬСТВО С ЗЕМЛЕЙ, ПАЛЬУКН К. ТРЕК РЕМБЕРЫ ПРЕИМУЩЕСТВ…
€396,370
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
88 м²
1
SELLING 88.35 sq.m modern premises in a new project Intelligence g. 5, In Vilnius (Trinapoli…
€247,631
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Каунас, Литва
108 м²
1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОВОР В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ В СВОБОДЕ ! ! ! РЕКЛАМА ПТИЦЫ БРОМО ! В гостевом переул…
€269,251
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
46 м²
1
ИЗБРАННЫЙ ОБОРУДОВАННЫЙ БИЗНЕС В КАНАВЗЕ! Полностью оборудованный парикмахер расположен в це…
€15,014
Рекомендовать
Коммерческая
Vaidevuciai, Литва
250 м²
1
В НАПИСИ ДРУГОГО. НЕКОТОРЫЙ ЗВУКОВОЙ ПАТАЛП, БУВУС МУЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ------------------…
€9,008
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
370 м²
1
BIG, LOSSED IN THE BARI AND DIDELE ERDVES IN THE HIGH ! PROFESSIONAL, VERY GOOD SUPLANED IN …
€330,307
Рекомендовать
Коммерческая с Онлайн-показ, возможен торг
Вильнюс, Литва
Продаеться коммерческй участок в городе Вильнюс. Участок находиться около Минского шоссе, ря…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
59 м²
1
Продается арендованный коммерческий помещение в больнице г. 2, 1 этаж. В помещении есть масс…
€165,154
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL