Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Кретингский район

Купить коммерческую недвижимость в Кретингский район, Литва

Кретинга
2
Дарбенай
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Дарбенай, Литва
Коммерческая
Дарбенай, Литва
1 376 м² 1 Этаж
€ 140,000
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
Коммерческаяв Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
1 265 м² 3 Этаж
€ 299,000
СОБСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА И САНДОМОЦИИ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТ Общая площад…
Коммерческаяв Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
6 922 м² 1 Этаж
€ 2,900,000
Производственно-оборудование и механические мастерские, двор и инженерные сети Активы для пр…

Параметры недвижимости в Кретингский район, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти