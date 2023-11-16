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Инвестиционная недвижимость в Клайпедский уезд, Литва

коммерческая недвижимость
48
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паланга, Литва
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
Realting.com
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