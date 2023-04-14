Купить коммерческую недвижимость в Клайпедский уезд, Литва

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Литва
Клайпедский уезд
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33 объекта найдено
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Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м²
1 Этаж
€ 75,000
ПОДДЕРЖКА ПРИППИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ - ТОРГОВЛЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Общая площадь - 40,46 кв.м …
Коммерческая
Darguziai, Литва
704 м²
2 Этаж
€ 1,499,000
РЕТС ИЗМЕНИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИНА НЕКОТОРЫХ ИНВЕСТИЦИН В КОРОБКЕ. Клэр р.…
Коммерческая
Darguziai, Литва
704 м²
2 Этаж
€ 1,499,000
РЕТС ИЗМЕНИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИНА НЕКОТОРЫХ ИНВЕСТИЦИН В КОРОБКЕ. Клэр р.…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
48 м²
1 Этаж
€ 110,000
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
485 м²
1 Этаж
€ 980,000
485 кВ это ПРОДАЖА. М. ЗДАНИЕ С ЗЕМлей ЗЕМЛИ В КЛАССЕ! В ОДНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВЛИ, ПЕСКИ И АДМИ…
Коммерческая
Шилуте, Литва
420 м²
1 Этаж
€ 145,000
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА СОЗДАНИЯ В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 С Я БУДУ ВКЛЮЧЕН 420,24 …
Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м²
1 Этаж
€ 77,000
ПОДДЕРЖКА ПРИППИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ - ТОРГОВЛЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Общая площадь - 40,46 кв.м …
Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м²
1 Этаж
€ 100,000
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
Коммерческая
Шилуте, Литва
41 м²
1 Этаж
€ 33,500
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В КОРОБКЕ, КИНТДЖОНСКИЙ G. 11A 40,67 кв. М. Коммерческого пространства в Sil…
Коммерческая
Паланга, Литва
43 м²
1 Этаж
€ 170,000
Коммерческие объекты доступны в центре города Паланга на главной городской улице. Отдельный …
Коммерческая
Pagryniai, Литва
388 м²
1 Этаж
€ 108,000
КЛАСС, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭРДУС СТРОИТЕЛЬСТВО С 18.69 КОММЕРЧЕСКИМИ АРСЫМИ ПОСЛЕДНИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ …
Коммерческая
Русне, Литва
49 м²
1 Этаж
€ 80,000
Коммерческая
Дарбенай, Литва
1 376 м²
1 Этаж
€ 140,000
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
Коммерческая
Шилуте, Литва
1 062 м²
1 Этаж
€ 439,000
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВУС ТОРГОВЛЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ В ГОРОДЕ ГЛУБЫ Просторный 1061,50 кв. м. Комнаты в ж…
Коммерческая
Шилуте, Литва
85 м²
1 Этаж
€ 125,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЗОРА ЛИТУАНИАН Г. 30 Несколько отдель…
Коммерческая
Шилуте, Литва
1 720 м²
1 Этаж
€ 500,000
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНО-МЕТАЛЬНОГО ДИРБТИРА С ОБОРУДОВАНИЕМ И 49.24 АРР КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ П…
Коммерческая
Шилуте, Литва
83 м²
1 Этаж
€ 60,000
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В СОЗДАНИИ, В. КУДИРК Г. 20С Светлые и просторные номера на продажу в Silk, …
Коммерческая
Juknaiciai, Литва
624 м²
2 Этаж
€ 95,000
ВЛАДЕЛЬСТВО - БАРА "ПРЕЛАНДИЯ", ПАТАЛПОС КРОВИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛПОЗ Кейтеринг и серви…
Коммерческая
Шилуте, Литва
664 м²
1 Этаж
€ 249,900
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОВЕТА ПО ЭРДВИРОНТЕКЕ. 2, В МИРЕ 664,10 кв.м. земли с участком 11,54 га земл…
Коммерческая
Паланга, Литва
27 м²
1 Этаж
€ 95,000
Административные направления с отдельным входом продаются в центре Паланга, на парковке, при…
Коммерческая
Grabupeliai, Литва
40 000 м²
1 Этаж
€ 3,500,000
Продается свиноводческий бизнес. 24 000 шт. Можно выращивать на продажу в год. свиньи. В нас…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
58 м²
3 Этаж
€ 125,000
ПРОДАЖА БИУРО-ПАТАЛЬПА В КЛАССЕ С ПРИКАЗАМИ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМИНОМ ВИДИ НА МАРИА И ПУ…
Коммерческая
Pyktiske, Литва
1 977 м²
1 Этаж
€ 160,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНТА В СПИСОК РАЙОНА. При строительстве IS SANDATER И АДМИ…
Коммерческая
Неринга, Литва
28 м²
1 Этаж
€ 267,000
ПОТЕРЯЙТЕ ТОРГОВОЙ СКВАТАЛЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ - NIDOS CITY CENTER! Нида является курорт…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
7 400 м²
€ 3,993
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
130 м²
€ 50,000
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
Коммерческая 1 комната
Шилутский район, Литва
1 Количество комнат
297 200 м²
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Свиноводство на продажу. 24 000 единиц можно выращивать на продажу в год. В настоящее время …
Коммерческая
Клайпеда, Литва
109 м²
3 Этаж
€ 106,000
В КЛАССЕ, ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС, ДЛЯ ПАТАЛПОВ ПРОИЗВОДСТВА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫБОРА. Помещения …
Коммерческая
Прекуле, Литва
862 м²
1 Этаж
€ 450,000
В центре фронта, рядом с главной улицей, продается коммерческое здание. В настоящее время …
Коммерческая
Клайпеда, Литва
65 м²
1 Этаж
€ 99,000
КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА (С. ХИМКАУС Г.) В самом центре города прода…
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