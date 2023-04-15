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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедское городское самоуправление
Клайпеда
Купить коммерческую недвижимость в Клайпеде, Литва
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11 объектов найдено
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Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м²
1 Этаж
€ 75,000
Коммерческая
Клайпеда, Литва
48 м²
1 Этаж
€ 110,000
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
485 м²
1 Этаж
€ 980,000
485 кВ это ПРОДАЖА. М. ЗДАНИЕ С ЗЕМлей ЗЕМЛИ В КЛАССЕ! В ОДНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВЛИ, ПЕСКИ И АДМИ…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м²
1 Этаж
€ 77,000
ПОДДЕРЖКА ПРИППИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ - ТОРГОВЛЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Общая площадь - 40,46 кв.м …
Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м²
1 Этаж
€ 100,000
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
58 м²
3 Этаж
€ 125,000
ПРОДАЖА БИУРО-ПАТАЛЬПА В КЛАССЕ С ПРИКАЗАМИ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМИНОМ ВИДИ НА МАРИА И ПУ…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
7 400 м²
€ 3,993
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
130 м²
€ 50,000
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
109 м²
3 Этаж
€ 106,000
В КЛАССЕ, ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС, ДЛЯ ПАТАЛПОВ ПРОИЗВОДСТВА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫБОРА. Помещения …
Коммерческая
Клайпеда, Литва
65 м²
1 Этаж
€ 99,000
КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА (С. ХИМКАУС Г.) В самом центре города прода…
Коммерческая
Клайпеда, Литва
309 м²
€ 500,000
В ЗДАНИИ НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В ПОДПИСИ 308 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ / КОММЕРЧЕС…
Параметры недвижимости в Клайпеде, Литва
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