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Купить коммерческую недвижимость в Кельмеский район, Литва

Кельме
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Кельме, Литва
Коммерческая
Кельме, Литва
10 000 м² Количество этажей 1
€ 1,000,000
Свиноводство на продажу. 12 000 единиц можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настояще…
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