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Купить коммерческую недвижимость в Кельмеский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Silgaliskiai, Литва
Коммерческая
Silgaliskiai, Литва
51 м² 1 Этаж
€ 39,900
СТРАНА ПУТЕШЕСТВИЯ ДВА ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ В ДВАР Г, ПУТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА - Портативные коммерчес…
Коммерческаяв Zvynakiai, Литва
Коммерческая
Zvynakiai, Литва
10 000 м² 1 Этаж
€ 350,000
Продается свиной бизнес. 12 000 штук можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настоящее …

Параметры недвижимости в Кельмеский район, Литва

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