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Коммерческая недвижимость в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Silgaliskiai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Silgaliskiai, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
СТРАНА ПУТЕШЕСТВИЯ ДВА ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ В ДВАР Г, ПУТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА - Портативные коммерчес…
€39,900
Realting.com
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