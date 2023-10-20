ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Kedainiu miesto seniunija
Гостиницы, отели
Отели в Kedainiu miesto seniunija, Литва
коммерческая недвижимость
4
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
160 м²
3
ПРОДАЖА ПАТАЛОВ! Эти помещения должным образом оборудованы для административной деятельност…
€34,927
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift
Клайпеда, Литва
58 м²
3
ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВА BIURO PATALA В ИМЕННОМ КЛАССЕ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ К П…
€114,761
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Silgaliskiai, Литва
51 м²
1
СТРАНА ПУТЕШЕСТВИЯ ДВА ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ В ДВАР Г, ПУТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА - Портативные коммерчес…
€39,622
Рекомендовать
Коммерческая
Клайпеда, Литва
7 400 м²
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
€3,753
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
270 м²
2
€641,237
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Ширвинтос, Литва
34 м²
1
Коммерческие помещения площадью 34 кв. М с земельным участком продаются в кабане рядом с пру…
€39,917
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line
Вильнюс, Литва
149 м²
1
€470,000
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Тракай, Литва
611 м²
3
--------------------------------------------------------------------------------------------…
€294,388
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
76 м²
2
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬМОВ CLOTUGYES G.! PATALP МОЖЕТ БЫТЬ …
€53,888
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
59 м²
1
ПРОДАЖА БИЗНЕСА С УСЛУГАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛА, ВОЗВРАЩЕНИЯ САЛОНА, КИРПАРА, СТРАТЕГИЗАЦИЯ В П…
€184,616
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
175 м²
1
ПРОДАЖА 175.08 КВ.М СТРОИТЕЛЬСТВО С РАЗДЕЛОМ 4.32 ARS С ПЕРЕВОЗКАМИ ПОВОРОТНОГО ПАТ - В ЛОВУ…
€362,257
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Клайпеда, Литва
213 м²
1
213 sq.m rooms are sold in the central part of the city, next to the streaming street. Buye…
€244,492
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL