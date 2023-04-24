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Коммерческая недвижимость в Kedainiu miesto seniunija, Литва

Кедайняй
4
5 объектов найдено
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
102 м² 1 Этаж
€ 89,900
РАЗМЕР В ДЕНЕГЕ В СТАРЫХ СЕНАМБЕРАХ С МИРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ Адрес – Radvila g. 19, с…
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
336 м² 1 Этаж
€ 155,000
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
336 м² 1 Этаж
€ 155,000
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
1 490 м² 1 Этаж
€ 249,000
ДЛЯ МУНИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРАМОНИЧЕСКОГО ПАТАЛПА, ИЗГИСТ СОСТОЯНИЯ Производственные м…
Коммерческая в Mantviloniai, Литва
Коммерческая
Mantviloniai, Литва
113 м² 1 Этаж
€ 119,900
ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ - СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ Я. БАЗАНАВИРА! ====…
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