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Купить коммерческую недвижимость в Kavarsko seniunija, Литва

Каварскас
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Vaidevuciai, Литва
Коммерческая
Vaidevuciai, Литва
250 м² 1 Этаж
€ 8,800
В НАПИСИ ЛЮБЫХ КИСЛОТ. ОБСЛЕДОВАТЬ НЕКОТОРЫЙ ЗВУКОВОЙ ПАТАЛП, ПОКУПАТЬ МАЛУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬС…
Коммерческаяв Каварскас, Литва
Коммерческая
Каварскас, Литва
743 м²
€ 49,000
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С КЛАССИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДРУГОГО R. ( CAVARKAS ) ОБЩАЯ ИНФОРМА…
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