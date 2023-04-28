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Коммерческая недвижимость в Каварскас, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Каварскас, Литва
Коммерческая
Каварскас, Литва
743 м²
€ 49,000
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С КЛАССИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДРУГОГО R. ( CAVARKAS ) ОБЩАЯ ИНФОРМА…
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