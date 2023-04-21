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Коммерческая недвижимость в Каунасское городское самоуправление, Литва

Каунас
32
32 объекта найдено
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
108 м² 1 Этаж
€ 269,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОВОР В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ В СВОБОДЕ ! ! ! РЕКЛАМА ПТИЦЫ БРОМО ! В гостевом переул…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
149 м² 3 Этаж
€ 297,000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ТОРГОВЫЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА-БОНА, И. КАНТО Г .! У ПАТАЛПОС…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
115 м² 1 Этаж
€ 327,266
Символ технологий и качества NT - проект KAUNORAMA. Коммерческие помещения в центре города н…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
1 112 м² 1 Этаж
€ 400,000
ПРОИЗВОДСТВО - ХРАНЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ R. В ПИСЬМЕНЕ G., В НАБЛЮДЕНИИ…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
95 м²
€ 25,000
Если вы ищете дешевые помещения и имеете творческие идеи, этот объект только для вас. Укрыти…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
502 м² 1 Этаж
€ 670,000
В КАРТОНЕ, деловом районе, дом продается с двумя отдельными квартирами и пятью отдельными ко…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
312 м²
€ 550,000
В ОДНОМ ИЗ ЭТИКЕТКИ В БАЛКЕ И ПРЕССОНСКОЙ ЗИМНЕ, ВЕЛИКОЙ, СТРАНЕ Ж.ЯБЛОНСКОГО ГИМНАЗИИ, и в …
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
39 м² 1 Этаж
€ 165,000
ИНДИКАЦИОННЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ПАТАЛПОС - ХРАНИТЕЛЬ, ЧИСТЫЕ СОБЫТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! СТРОИТЕЛЬСТВО …
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
29 м² 1 Этаж
€ 39,000
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
71 м² 1 Этаж
€ 30,000
ПРОДАВАЯ 2- ИХ ГАРАНЫ С МАРШРУТАМИ! -------------------------------------------------- -----…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
207 м² 4 Этаж
€ 204,544
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬПОСОВ PR.! __________________________________________________…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
73 м² 1 Этаж
€ 129,000
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА – ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОДОНТОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКИЙ ПАТАЛПО…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
144 м² 1 Этаж
€ 46,000
ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ / САНДАТИВНОГО ПРИПАЛИИ В СОЗДАНИИ СОЗДАНИЯ! СОВЕТЫ, ПРЕКРАЩАЮЩИЕ МНОГ…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
150 м² 1 Этаж
€ 253,000
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛЯ, ВОЗВРАТ, СЕМЬЯ, ОД…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
52 м² 2 Этаж
€ 99,000
UNICAL 2 НОМЕРА С ПАРКОВКОЙ ERDVIA, СТРАНА CENTRO. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АУТЕНТИЧНЫЙ ЕБРР С В…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
90 м²
€ 319,000
ДЛЯ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛА ПОСЛЕДНЕГО ПОСЛЕДНЕГО В АЛ, СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАТОГИЧЕСКОГО МЕСТА, КАЧЕС…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
282 м² 2 Этаж
€ 182,000
Административные направления на продажу в Сонгава, Индустрия Пр. 19. Общая площадь 281,80 кв…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
431 м² 1 Этаж
€ 295,000
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО / ПЕРВОЧНОГО ПРЕДМЕТА С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛ 15.39 В ОВЕН, КАРМАТЕР, ТАКО Г. В …
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
143 м² 1 Этаж
€ 119,000
ДЛЯ ПРОДАЖИ ЧЛЕНОВ ЧЛЕНОВ В ИТИНСКОЙ СТРАТЕГИСЛАЦИИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ - ЦЕНТР, В ОТНОШЕНИИ СЕМ…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
75 м² 1 Этаж
€ 152,000
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОД ЦЕНТР - ЖИЗНЬ, РАБОТА ИЛИ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА Продажа комнат для установк…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
340 м² 2 Этаж
€ 648,000
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОД ЦЕНТР - ЖИЗНЬ, РАБОТА ИЛИ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА Продажа комнат для установк…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
77 м²
€ 109,800
Каунас Апушес г. эксклюзивный проект «Панорамы города», который пересекает гармонию активног…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
2 464 м² 1 Этаж
€ 1,000,000
Административные помещения на продажу в Дружбе, Каунас Дружба г. Административные направлен…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
489 м² 1 Этаж
€ 97,000
Бывшее укрытие на продажу 408 кв.м. с близлежащим зданием 81 кв. Панериан г, Вильямполе, Кау…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
53 м² 3 Этаж
€ 74,999
УКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛПОСОВ, ЧИСТЫХ СОБЫТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! СТРОИТЕЛЬСТВО В ПУНКТЕ В …
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
123 м² 1 Этаж
€ 300,000
WE THINK THE PRICE OF THE COUNCIL, THE YPATING IN THE ACTIVE PLACE IN WHICH PRAYER LARGE PEO…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
104 м² 1 Этаж
€ 168,000
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - АДМИНИСТРАЧНЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС К. DONELIUM G. Расположение помещений отличн…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
577 м² 1 Этаж
€ 329,000
ВЫБОР ПАТАЛПОС - ЭЛЕКТРИЧИК G. 8 _______________________________________ РАЗДЕЛ ВЫПОЛНЕН - 4…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
65 м² 5 Этаж
€ 59,990
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ИНДИЦИРОВАННЫЙ ПАЛП ОДИН ВЫСОКИЙ ЦЕНТР СОВЕТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 360 ° __________…
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
296 м² 1 Этаж
€ 230,000
¡ИНВЕСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СЕРДЦЕ ОСНОВНЫХ ЦЕПЕЙ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕЛ…
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