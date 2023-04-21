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Коммерческая недвижимость в Karmelavos seniunija, Литва

Karmelava
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4 объекта найдено
Коммерческая в Margava, Литва
Коммерческая
Margava, Литва
358 м² 1 Этаж
€ 290,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ - МАГАЗИН ДО G., ПАЛЕМОН! 400 м. IKI REPEENTES PL. ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С СКЛИПУ.…
Коммерческая в Ramuciai, Литва
Коммерческая
Ramuciai, Литва
370 м² 1 Этаж
€ 349,999
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
Коммерческая в Narepai, Литва
Коммерческая
Narepai, Литва
169 м²
€ 222,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ С БОЛЬШИМ 9.96 РАЗДЕЛОМ В ПЕСНИ !!! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЦЕНТРАЛ…
Коммерческая в Narepai, Литва
Коммерческая
Narepai, Литва
451 м² 1 Этаж
€ 550,000
ПРОДАВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПАТАЛЬПО В РАЙОНЕ!!! -----------------------------------------…
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