Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Karmelava
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Karmelava, Литва

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 2 935 м²
Продается успешный отель в SENAMIES. _____________ Категория 5 Plus Star, согласно классифик…
€11,99 млн
Коммерческая в Sakalai I, Литва
Коммерческая
Sakalai I, Литва
Площадь 1 204 м²
Этаж 1
Свиноферма на продажу ( в настоящее время пуста ). 1000 свиней можно хранить на ферме сразу.…
€69,961
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней в Таураге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней
Таураге, Литва
Площадь 1 260 м²
Этаж 3
€1,96 млн
Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 143 м²
Этаж 1
€99,262
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 1
ДАСТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕТИ SENAMGES, С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЛАНДИНАМИ Адрес – Radville g. 19, Ст…
€88,950
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Justinava, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Justinava, Литва
Площадь 385 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА В СУДЕБНОМ В АВТОСТРАДЕ, ПОЛНЫЙ - КЛАСС, РАЗА РАЙ. SUJAIN SEN., С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ 1…
€259,854
Коммерческая с Furnace heating, с Lift в Шилуте, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Lift
Шилуте, Литва
Площадь 1 062 м²
Этаж 1
ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ ERDVUS В ГОРОДЕ ТРИЛЛИОН Просторные помещения площадью 1061,50 кв.м. в Тепло…
€438,754
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 48 м²
Этаж 1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€109,938
Коммерческая с газовым отоплением в Паланга, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 96 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =<><>G1><> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вхо…
€226,131
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Giraite, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Giraite, Литва
Площадь 1 380 м²
Этаж 1
SELLING BUILDING WITH THE LAND SECTION, IN THE RAMUAGE, THE WROW OF THE COUNCIL. THIS IS ITI…
€448,749
Коммерческая в Панямуне, Литва
Коммерческая
Панямуне, Литва
Площадь 334 м²
Этаж 1
ПЕРЕД ПРИПАЛОМ ОСНОВНЫХ ВОРОТ С 15.79 ARS LAND IN PANEMUNE, K.DONELIC G. 13 286,76 кв.м. м. …
€24,986
Коммерческая с Local boiler-room в Шилуте, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
Площадь 85 м²
Этаж 1
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЗОРА ЛИТУАНИАН Г. 30 Несколько отдель…
€124,930
Realting.com
Перейти