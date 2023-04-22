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Коммерческая недвижимость в Karmelava, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Margava, Литва
Коммерческая
Margava, Литва
358 м² 1 Этаж
€ 290,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ - МАГАЗИН ДО G., ПАЛЕМОН! 400 м. IKI REPEENTES PL. ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С СКЛИПУ.…
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