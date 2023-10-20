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Коммерческая недвижимость в Kamaju seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с Furnace heating, с Shower в Камаяй, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Shower
Камаяй, Литва
Площадь 148 м²
Этаж 2
CITY CENTREL (ROKIC RAJ, ) SELLING 148 KV.M. PATALP FOR LIFE OR COMMERCIA, FOR THE POILSIAN …
€12,000
Коммерческая в Камаяй, Литва
Коммерческая
Камаяй, Литва
Площадь 436 м²
Этаж 1
ГОРОДСКАЯ СОТНЯ (ОБЩЕСТВО РАДЖ) 436 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛЬПОС ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Ра…
€9,500
Realting.com
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