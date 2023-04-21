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Коммерческая недвижимость в Кайшядорский район, Литва

Rumsiskes
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4 объекта найдено
Коммерческая в Uzgirelis, Литва
Коммерческая
Uzgirelis, Литва
1 000 м² 1 Этаж
€ 890,000
Мастерская по производству мяса и сельский туристический бизнес продаются в районе Кушиадор.…
Коммерческая в Rumsiskes, Литва
Коммерческая
Rumsiskes, Литва
2 430 м² 1 Этаж
€ 295,000
Коммерческая в Kriauciskes, Литва
Коммерческая
Kriauciskes, Литва
1 000 м² 1 Этаж
€ 398,000
Коммерческие помещения на продажу в Каирском регионе Помещения делятся на три части: - Чех п…
Коммерческая в Bartaiciai, Литва
Коммерческая
Bartaiciai, Литва
1 225 м² 1 Этаж
€ 450,000
БИЗНЕС БАЛД ПРОИЗВОДСТВА С ПАТАЛПОМИСОМ! НА ЭТУ ЦЕНУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - 714,59 кв. М. м. ЗДАН…
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