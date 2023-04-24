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Коммерческая недвижимость в Kaisiadoriu apylinkes seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Bartaiciai, Литва
Коммерческая
Bartaiciai, Литва
1 225 м² 1 Этаж
€ 450,000
БИЗНЕС БАЛД ПРОИЗВОДСТВА С ПАТАЛПОМИСОМ! НА ЭТУ ЦЕНУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - 714,59 кв. М. м. ЗДАН…
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