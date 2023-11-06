ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Юрбаркский район
Производственные помещения
Производственные здания в Юрбаркский район, Литва
коммерческая недвижимость
4
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Кедайняй, Литва
102 м²
1
ДАСТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕТИ SENAMGES, С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЛАНДИНАМИ Адрес – Radville g. 19, Ст…
€87,669
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с Shower
Купишкис, Литва
266 м²
1
186 sq. M. m. and 80 sq. m. administrative buildings Maironio g. 1, In the tent This is the…
€433,418
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Bareisiai, Литва
75 м²
1
€14,724
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с Restaurant in the building
Шяуляй, Литва
80 м²
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДАЛЕ ГОРОДА СЕРМС, ПАТАЛПА ПРЕИМУЩЕСТВА - В центре города - Есть электричеств…
€27,581
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Total security of the building
Вильнюс, Литва
154 м²
1
€58,117
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
1 280 м²
1
€1,03 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
130 м²
1
ПРОДАВАЯ ПАТАЛПА 130 КВ.М В ПОЛНОМ СТАРОМ СТАРОМ, В ИСКЛЮЧЕНИИ РОТЕЛ, В БОЛЬШОМ G. ПЕРЕД ПАТ…
€152,682
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
518 м²
1
ДОМ /ПРОСТЫЕ ПРОДУКТЫ / ТОРГОВЫЕ объекты, подходящие для продажи в Вильнюсе. Удобные соедин…
€491,138
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Naujadvaris, Литва
767 м²
1
Усадьба усадьбы Ньюадвари в праздничной зоне до сих пор имеет уцелевшие элементы аутентичнос…
€462,970
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Таураге, Литва
2 390 м²
1
€503,985
Рекомендовать
Коммерческая с кухней, с Local electricity, с Shower
Паланга, Литва
27 м²
1
Административные направления с отдельным входом продаются в центре Паланга, на парковке, при…
€95,099
Рекомендовать
Коммерческая
Kuliai, Литва
6 000 м²
1
Grain warehouse, mill, two farms, and land under plots are sold. Grain warehouse – area abou…
€490,567
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL