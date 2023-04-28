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Коммерческая недвижимость в Юрбаркский район, Литва

Viesvile
3
Раудоне
2
5 объектов найдено
Коммерческая в Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
745 м² 1 Этаж
€ 14,900
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
Коммерческая в Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
745 м² 1 Этаж
€ 14,900
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
Коммерческая в Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
2 411 м² 1 Этаж
€ 189,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
Коммерческая в Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
1 800 м² 1 Этаж
€ 189,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
Коммерческая в Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
4 211 м² 1 Этаж
€ 378,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
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