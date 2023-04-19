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Купить коммерческую недвижимость в Juknaiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Juknaiciai, Литва
Коммерческая
Juknaiciai, Литва
624 м² 2 Этаж
€ 95,000
ВЛАДЕЛЬСТВО - БАРА "ПРЕЛАНДИЯ", ПАТАЛПОС КРОВИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛПОЗ Кейтеринг и серви…
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