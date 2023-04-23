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Коммерческая недвижимость в Ионавский район, Литва

Йонава
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5 объектов найдено
Коммерческая в Jonalaukis, Литва
Коммерческая
Jonalaukis, Литва
2 574 м² 1 Этаж
€ 480,000
ВЫБОР КРУГА КОММЕРЧЕСКОГО, АДМИНИСТРАЧНОГО, ОТМЕНА 2573,9 КВ.М, В ЙОНАВЕ, ДЖОНАЛАУЦИЯ Г.! -…
Коммерческая в Switzerland, Литва
Коммерческая
Switzerland, Литва
74 м² 1 Этаж
€ 50,000
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Коммерческая в Prauliai, Литва
Коммерческая
Prauliai, Литва
6 016 м² 1 Этаж
€ 1,700,000
Коммерческая в Uzupes, Литва
Коммерческая
Uzupes, Литва
49 м² 1 Этаж
€ 82,000
В ДЕНЬ СОВЕТА ДЖУДРИО, СВЕТ СВЕТА, ДЖОНАВАЙН, СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ! Небольши…
Коммерческая в Йонава, Литва
Коммерческая
Йонава, Литва
40 м² 1 Этаж
€ 35,000
ВЫБОР ХИМИЧЕСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ КЛЕТОВ. В ДЖОНАВЕ!!! Стратегически говоря, номера продаются в…
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