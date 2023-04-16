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Купить коммерческую недвижимость в Jonavos miesto seniunija, Литва

Йонава
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Jonalaukis, Литва
Коммерческая
Jonalaukis, Литва
2 574 м² 1 Этаж
€ 480,000
ВЫБОР КРУГА КОММЕРЧЕСКОГО, АДМИНИСТРАЧНОГО, ОТМЕНА 2573,9 КВ.М, В ЙОНАВЕ, ДЖОНАЛАУЦИЯ Г.! -…
Коммерческаяв Йонава, Литва
Коммерческая
Йонава, Литва
40 м² 1 Этаж
€ 35,000
ВЫБОР ХИМИЧЕСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ КЛЕТОВ. В ДЖОНАВЕ!!! Стратегически говоря, номера продаются в…

Параметры недвижимости в Jonavos miesto seniunija, Литва

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