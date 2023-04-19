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Купить коммерческую недвижимость в Jiezno seniunija, Литва

Езнас
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Vezionys, Литва
Коммерческая
Vezionys, Литва
138 м² 1 Этаж
€ 29,900
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Коммерческаяв Езнас, Литва
Коммерческая
Езнас, Литва
1 896 м² 1 Этаж
€ 198,300
ПРОДАЖА 1896.33 КВ.М., 2.66 ХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ / САНДАТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО. ВЫБРАН …
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