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Коммерческая недвижимость в Езнас, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Езнас, Литва
Коммерческая
Езнас, Литва
1 896 м² 1 Этаж
€ 198,300
ПРОДАЖА 1896.33 КВ.М., 2.66 ХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ / САНДАТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО. ВЫБРАН …
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