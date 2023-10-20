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Коммерческая недвижимость в Janku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating в Jankai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Jankai, Литва
Площадь 260 м²
Этаж 1
Продается здание магазина, которое может быть реализовано в соответствии с вашими мечтами! П…
€30,000
Realting.com
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