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Коммерческая недвижимость в Islauzo seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в ciudiskiai, Литва
Коммерческая
ciudiskiai, Литва
483 м² 1 Этаж
€ 400,000
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
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