Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Giedraiciu seniunija
  5. Складские помещения

Склады в Giedraiciu seniunija, Литва

Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с Local electricity в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Радвилишкис, Литва
Площадь 38 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РАДВИЛИЦЕТЕ, МАЙРОНИО Г. 33 ЖИВАЯ ВЫБОР ПАТАЛПА, СПАСИБО, ЧТО ВЫ МОЖЕ…
€24,857
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Радвилишкис, Литва
Площадь 782 м²
Этаж 1
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость? У нас есть предложение для вас! ВЫБОР ПРИПАЛЬ…
€178,973
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building в Likiskeliai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building
Likiskeliai, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для автосервисной деятельности Помещения вк…
€54,956
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 20 м²
€14,914
Коммерческая с Local electricity в Науйойи-Акмяне, Литва
Коммерческая с Local electricity
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 493 м²
Этаж 1
SELLING 493.15 KV.M. PRODUCTION, INDUSTRIAL PATALTS WITH EXCLUDED 0.1028 HA IN THE LIGHT N.…
€88,929
Коммерческая с Local boiler-room в Шилуте, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
Площадь 420 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 с разлукой 420,24 кв…
€109,912
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 57 м²
Этаж 1
€98,921
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 2
Административные помещения для продажи в промышленной зоне города Помещения расположены на…
€48,961
Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 151 м²
Просторные административные направления площадью 151,32 кв. М для продажи в Индустрии г., Но…
€124,900
Коммерческая с газовым отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОД ЦЕНТР - ЖИЗНЬ, РАБОТА ИЛИ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА Продажа комнат для установк…
€151,879
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Daumenai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Daumenai, Литва
Площадь 204 м²
Этаж 1
€118,818
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower в Viesvile, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€188,849
Realting.com
Перейти