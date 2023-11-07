Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Garliavos apylinkiu seniunija
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Furnace heating в Dratkalnis, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Furnace heating
Dratkalnis, Литва
Площадь 384 м²
Этаж 1
ПОДЕЛИТЬСЯ В СУДЕБНОМ В АВТОСТРАДЕ - КЛАСС - ПОЛНЫЙ, РАЗА РАЙ. ARIALGAL SEN. ---------------…
€354,979
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Ezeraiciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Ezeraiciai, Литва
Площадь 375 м²
СЕЛЛОУЗ ВКЛЮЧАЛ ГОРОДА АВТОНОМНОЙ СОДИ ДЛЯ ПОИЛСИЙ ДЛЯ АПСУПТИЙ ----------------------------…
€492,040
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Giraite, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Giraite, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ДВУХ ОТЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. ЦЕНА ТОЛЬКО…
€16,269
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Судерве, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
Площадь 400 м²
Этаж 1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€350,724
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 60 м²
Этаж 4
€97,639
Коммерческая с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 308 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛПОСОВ С РАЗДЕЛОМ, ИТИНА ПАЛАНТИЦИАЛЬНОЙ ЭНВЕСТИЦИЕЙ! Это большая инвестиция в р…
€680,377
Коммерческая в Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
Площадь 664 м²
Этаж 1
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОВЕТА ПО ЭРДВИРОНТЕКЕ. 2, В МИРЕ 664,10 кв.м. земли с участком 11,54 га земл…
€246,415
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 1 112 м²
Этаж 1
SELDING PRODUCTION - SANDATORY AND ADMINISTRATIVE PATALPOS R. CALANT G., PETITISTS! 1 KM. IK…
€340,188
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 150 м²
Этаж 1
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛИ ВАЛИДНОСТИ, ВОЗВРАТ…
€249,471
Коммерческая с Furnace heating в Pezaiciai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Pezaiciai, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Реконструированная строительная школа с проектом реконструкции и разрешением на установку до…
€147,908
Коммерческая в Geisiskes, Литва
Коммерческая
Geisiskes, Литва
Площадь 1 062 м²
Этаж 1
В Вильнюсском районе 1062 кв. М. фундамент бывшей теленка. ОПИСАНИЕ ПАТАЛПОВ: • Общая площа…
€5,916
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Ezeraiciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Ezeraiciai, Литва
Площадь 375 м²
СЕЛЛОУЗ ВКЛЮЧАЛ ГОРОДА АВТОНОМНОЙ СОДИ ДЛЯ ПОИЛСИЙ ДЛЯ АПСУПТИЙ ----------------------------…
€492,040
Realting.com
Перейти