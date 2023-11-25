Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Garliavos apylinkiu seniunija

Коммерческая недвижимость в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Rinkunai, Литва
Коммерческая
Rinkunai, Литва
Площадь 99 м²
Этаж 1
€39,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069811166 regimantas.malakas@capital.lt
Realting.com
Перейти