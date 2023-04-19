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Купить коммерческую недвижимость в Эндреявское староство, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Pyktiske, Литва
Коммерческая
Pyktiske, Литва
1 977 м² 1 Этаж
€ 160,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНТА В СПИСОК РАЙОНА. При строительстве IS SANDATER И АДМИ…
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