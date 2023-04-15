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Купить коммерческую недвижимость в Электренское самоуправление, Литва

3 объекта найдено
Готовый бизнес 10 спаленв Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Daugirdiskes, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 611 м² Количество этажей 3
€ 369,000
COMFORTABLE FURNISHED FARMHOUSE SURROUNDED BY NATURE FOR SALE Elektrėnai municipality, Daugi…
Готовый бизнес 10 спаленв Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Daugirdiskes, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 611 м² Количество этажей 3
€ 369,000
ПРОДАЕТСЯ КОМФОРТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Электренский край, деревня Даугирдиш…
Коммерческаяв Kazokiskes, Литва
Коммерческая
Kazokiskes, Литва
2 629 м² 1 Этаж
€ 150,000
Коммерческое здание на продажу в Buivydish I k., Vilnius r. sav. Это отличный инвестиционны…

Параметры недвижимости в Электренское самоуправление, Литва

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