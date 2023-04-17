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Купить коммерческую недвижимость в Dukstu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Geisiskes, Литва
Коммерческая
Geisiskes, Литва
1 062 м² 1 Этаж
€ 6,000
In the Vilnius district, 1062 sq. M. m. the foundations of the former calf area. DESCRIPTIO…
Коммерческаяв Europa, Литва
Коммерческая
Europa, Литва
297 м² 1 Этаж
€ 35,000
In the Vilnius district, the European village is sold for production and storage purposes, 2…

Параметры недвижимости в Dukstu seniunija, Литва

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