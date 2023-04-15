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Купить коммерческую недвижимость в Друскининкайское самоуправление, Литва

Leipalingis
1
Друскининкай
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Ricieliai, Литва
Коммерческая
Ricieliai, Литва
615 м²
€ 32,000
ПРОДАЖА ½ ( pus ) 615 КВ.М. С 1.2HA SINDOWING PATALPOS, DRUSKINES SAV. LEIPALING SEN. RICIEL…
Коммерческаяв Versiai, Литва
Коммерческая
Versiai, Литва
650 м² 2 Этаж
€ 285,000
ПРОДАННЫЕ ЖЕНЩИНЫ С ДРУСЦИНСКОЙ ПОРТНОЙ СТРАНОЙ ОБЪЕКТЫ ПРЕИМУЩЕСТВ: • Современное и качес…
Коммерческаяв Друскининкай, Литва
Коммерческая
Друскининкай, Литва
64 м² 1 Этаж
€ 39,000
Помещает санатории на территории Эгле Полуракетные комнаты на продажу в жилом доме в Egle g…

Параметры недвижимости в Друскининкайское самоуправление, Литва

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