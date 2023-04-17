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Купить коммерческую недвижимость в Dotnuvos seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Zemaiciai, Литва
Коммерческая
Zemaiciai, Литва
15 700 м²
€ 64,000
ПРОДАЖА КОММПЛЕКТОВ ХОРОШИХ ПЕРСОНАЛОВ, ЖИВУЩИХ С ОБОРУДОВАНИЕМ И РАЗДЕЛОМ 7,97 ГА С DOTNUVO…

Параметры недвижимости в Dotnuvos seniunija, Литва

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